YouTube Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı

2021 yılında yaşanan Amerikan Kongre Binası saldırısı sonrasında Donald Trump'ın birçok sosyal medya hesabı, halkı kin ve nefrete teşvik etme iddiasıyla kapatılmıştı. Donald Trump'ın hesaplarının geri açılması adına öncelikle Twitter adım attı. Bir diğer önemli karar da YouTube'dan geldi.

YouTube Insider Twitter hesabından yapılan paylaşımda Donald Trump'ın resmi kanalındaki yasağın kaldırıldığı belirtildi.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election.