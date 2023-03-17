YouTube Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı

2021 yılında yaşanan Amerikan Kongre Binası saldırısı sonrasında Donald Trump'ın birçok sosyal medya hesabı, halkı kin ve nefrete teşvik etme iddiasıyla kapatılmıştı. Donald Trump'ın hesaplarının geri açılması adına öncelikle Twitter adım attı. Bir diğer önemli karar da YouTube'dan geldi.

YouTube Insider Twitter hesabından yapılan paylaşımda Donald Trump'ın resmi kanalındaki yasağın kaldırıldığı belirtildi.

YouTube: "Seçmenler Eşit Bir Şekilde Adayların Sesini Duymalı"

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023

ABD'deki Cumhuriyetçi seçmenler tarafından sosyal medya şirketlerinin Donald Trump'a karşı uyguladığı politika, sert bir şekilde eleştirilmişti. 2024 ABD Başkanlık Seçimleri her geçen gün daha da yaklaşırken firmalar adaletli bir seçim ortamının sağlanması gerektiğini belirterek Donald Trump'ın yasaklarını kaldırdı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın Twitter'da anket yaparak Donald Trump'ın hesabını açması, ünlü milyarderin bu sefer de Demokrat kesim tarafından topa tutulmasına neden olmuştu.

YouTube Insider Twitter hesabından paylaşılan bilgiselde "Bugünden itibaren Donald J. Trump'ın kanalı artık yasaklı değildir ve yeni paylaşımlar yapabilir. Seçmenlerin bir seçim öncesinde önde gelen ulusal adaylardan eşit şekilde haber alma hakkını dengelerken, gerçek dünyada devam eden şiddet riskini dikkatli bir şekilde değerlendirdik. Bu kanal, diğer tüm kanallar gibi güvenlik politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." sözlerine yer verildi.