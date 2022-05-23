Youtube Emoji Tepkileri Kullanıma Sunuluyor

Birkaç ay önce YouTube, videolar için zamanlanmış emoji tepkilerinin önümüzdeki aylarda test edileceğini doğrulamıştı. Bu erken tanıtımdan birkaç hafta sonra, insanlar emoji tepkilerini belli başlı video içeriklerinde görmeye başlamış gibi görünüyor.

Bu aşamada seçeneğin ne kadar yaygın olarak göründüğü belli değil ancak platformda seçilen video içeriğinin yorumlar bölümünü genişletirken kullanıcıların karşısına çıkan kayan bir panel ekrana geliyor. Bu kayan panel dokunulduğunda, izleyiciler tarafından hangi tepkinin kullanıldığı gösteren oynatma zaman çizelgesindeki dört farklı emojiyi gözler önüne seriyor.

Emojileri kullananların hiçbir bilgisi paylaşılmıyor. Sadece video oynatma zaman çizelgesinde kaç kez kullanıldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. YouTube başlangıçta bu zaman ayarlı emojilerin video içeriğine ve izleyicilerin tepkilerine göre değişeceğini belirtmişti.

YouTube Emoji Tepkileri Gelecekte Daha Fazla Videoda Kullanılabilecek

Video, YouTube'un v17.19.34 sürümünde kaydedilmiş ancak görünüşe göre bu derlemeye sahip olsanız bile emojiler sizde henüz gözükmeyebilir. Zamanlanmış emoji tepkileri şu anda "az sayıda kanal" ile sınırlı bu nedenle mevcut aboneliklerinizin hiçbirinde bu seçenekle karşılaşmayabilirsiniz. YouTube daha önce kapalı testler gerçekleştiriyordu ancak şimdi kullanıcıların iOS ve Android'de kısmen olsa da özelliğe erişebildiği belirtiliyor.

Bu testler için videoları kabul gören YouTube içerik oluşturucularının, seçeneğin görünmesi için zamanlanmış emoji tepkilerini etkinleştirmeleri gerekiyor ancak bu, videolarında bu seçeneğe sahip olacaklarını garanti etmiyor.

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