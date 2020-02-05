YouTube Eski Kullanıcılarını Üzecek Bir Adım Atmaya Hazırlanıyor!

Google tarafından yapılan yeni açıklamalara göre YouTube içerisinde eski kullanıcıları üzecek yeni bir değişiklik önümüzdeki ay itibarıyla geçerli olacak.

Klasik Arayüze Veda Edin!

2017 yılında yeniden tasarlanan YouTube, eski arayüzü seven ve bununla devam etmek isteyen kullanıcılar için klasik arayüz seçeneğini sunuyordu. Yapılan yeni açıklamalara göre önümüzdeki ay itibarıyla beğenseniz de beğenmeseniz de yenilenmiş arayüz kullanımı zorunlu olacak.

YouTube aradan geçen üç yılın ardından klasik internet arayüzünün kullanımının sona ereceğini duyurdu. Aslında pek de mantıksız bir adım sayılmaz. Geniş açıdan baktığımız durumlarda klasik arayüz, modern arayüzün aksine pek çok özellik ve ince ayardan yoksun bir kullanım sunuyor.

Eğer ayarlarınız eski arayüz üzerine kurulu ise yeni arayüze geçmeniz konusunda bir uyarı görürsünüz. Bununla birlikte modern arayüzün kullanımı için bazı gereksinimler var ve eski sürümlü tarayıcılar bu arayüzü desteklemiyor. Bu nedenle platform tarayıcınızın eski olup olmadığı hakkında da uyarılar sunabilir.

İnternet tarayıcısına ait sürümü yükseltmeyen kullanıcılar klasik arayüzün kaldırılması ve modern arayüzün de desteklenmemesi nedeniyle zor bir noktada kalabilir. Bu nedenle uygunluğunuzu şimdiden kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Peki siz klasik arayüzü seviyor muydunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.