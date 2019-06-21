YouTube, Eski Müzik Videolarını Yüksek Kalitede Yeniden Düzenliyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, 1000’den fazla eski müzik videosunu, yüksek kalitede olacak şekilde yeniden düzenliyor.

YouTube, platformdaki bazı kült video kliplerin görüntü kalitesini iyileştirmek için Amerikan merkezli dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Her hafta daha fazla videonun kullanıcılarla buluşacağını açıklayan YouTube, toplamda 1000’den fazla eski müzik klibi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bununla birlikte, yeniden düzenlenecek olan videoların hepsi UMG etiketine sahip olan şarkılar olacak; ancak YouTube gelecekte diğer müzik dağıtıcılarıyla da ortak çalışarak benzer bir projeye imza atabilir.

Listedeki bazı videolar oldukça eski; ancak Maroon 5, Lady Gaga ve Smashmouth gibi 2000’lerin popüler şarkıcı ve gruplarına ait videoların da proje kapsamında yeniden düzenlendiğini söyleyelim.

Ayrıca Nirvana, Soundgarden, No Doubt, Megadeth ve Kiss gibi 80’li ve 90’lı yıllara damga vurmuş bir dizi metal ve klasik rock grubunun bazı kült şarkıları da yüksek çözünürlüklü videolarıyla yeniden müzik tutkunlarıyla buluşacak.

YouTube'un yeniden düzenlediği bazı müzik videolarına aşağıdan göz atabilirsiniz. İyi seyirler!