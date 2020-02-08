YouTube Fenomenine Survivor’da Sunuculuk Görevi

Son dönemlerde sosyal medyada fenomen haline gelen YouTuber Oğuzhan Uğur, son videosunda Acun Medya'da işe başladığını duyurdu.

YouTube'da çektiği Pinç ve Mevzular isimli videolar ile popülerleşen Oğuzhan Uğur, son olarak Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması olan Exatlon Türkiye YouTubers'da sunuculuk yapmıştı.

YouTube kanalından yayınladığı bir video ile müjdeli haberi veren Uğur, performansının çok beğenildiğini söyleyerek Survivor’da sunuculuk yapacağını duyurdu.

YouTuber’lar arasında düzenlenen Exatlon Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Uğur, başarılı performansı sonrasında Acun Medya’da çalışma şansı elde etti.

Exatlon'dan Survivor'a

Geçtiğimiz gün yayınladığı videosunda Acun Medya’daki yeni işi hakkında açıklamalar yapan Oğuzhan Uğur, "Acun Medya'da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya'da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon'da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor'da da görmek istediler." diye konuştu.