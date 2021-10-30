YouTube, Gaming Yayıncılarına Milyonlarca Dolar Destek Sunacak

YouTube Gaming yayıncılarına destek kapsamında milyonlarca dolarlık yeni bir paket ortaya çıktı.

YouTube, oyun içeriğiyle ilgili yeni istatistiklerin yanı sıra, bu pazarı yakın gelecekte platformunda nasıl büyütmeyi hedeflediğine ilişkin bir plan açıkladı. Açıklamaya göre YouTube Gaming 2021'in sadece ilk yarısında, 800 milyardan fazla görüntüleme, 90 milyon saatten fazla canlı akış ve 250 milyondan fazla yükleme ile muazzam bir büyüme gördü.

YouTube Gaming yayıncılarına destek

YouTube'un küresel oyun başkanı Ryan Wyatt, Dr Lupo ve TimTheTatMan gibi daha fazla içerik oluşturucuya yatırım yapmayı, Minecraft Championships Pride 2021 gibi etkinlikler aracılığıyla e-spor desteğini sürdürmeyi ve 100 milyon dolarlık Shorts Fund ile kısa reklamları tanıtmaya devam edecek.

YouTube ayrıca, izleyicilerin canlı içeriği keşfetmesine, daha fazla para kazanma seçeneği eklemesine, mevcut sohbet seçeneklerini genişletmesine ve izleyicileri diğer akışlara gönderecek Oyun için Canlı Yönlendirme özelliğini geliştirmeye devam etmesine yardımcı olacak yeni araçlar oluşturma üzerinde çalışıyor.

Wyatt bir blog yazısında, "YouTube Gaming, içerik oluşturucuların önümüzdeki 5 yıl içinde oyun geliştiricileri için her zamankinden daha önemli olacağının farkında. Artık içerik oluşturucuların yaratıcı yönünü, işlevselliğini ve biçimlerini etkileyen gerçek ortaklar olacak." dedi.

YouTube bu alandaki en büyük rakibi olarak oyun topluluğunu büyütmek için birinci sınıf bir konumda, çünkü Twitch kendi başına çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Platform, daha önce bahsedilen Dr Lupo ve TimTheTatMan'i YouTube'a kaptırmış ve kullanıcıların "nefret baskınlarıyla" mücadele etmelerine yardımcı olmak için daha fazla araç eklemişti.

Platform ayrıca bir dizi veri ihlali de yaşadı. Twitch tarafından yayımlanan iki güncellemeden ilkinin notlarında güvenlik ihlaline sunucu yapılandırmada yapılan değişiklikte meydana gelen küçük bir hatanın neden olduğu belirtildi.

Canlı yayın platformu Twitch'in blogunda yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sunucu yapılandırma ile ilgili yapılan değişiklikte meydana gelen bir hatadan ötürü bazı verilerin internete sızdığını ve bu verilere kötü niyetli kişiler tarafından erişildiğini öğrendik. Ekibimiz, olayı araştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor."

YouTube'un bu alandaki diğer rakibi Facebook olacak. Şirket bu hafta kendi Metaverse'ini geliştirmek için 10 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu. Konsept üzerinde çalışan binlerce insanla, Facebook'un ana grubu kendisini Meta olarak yeniden adlandırdı ve kendisini bir sosyal medya şirketinden daha fazlası olarak tanıtmak için çalıştı.