YouTube Gece Modu Android'e Gelmeye Başladı

Geçtiğimiz Mart ayında ilk olarak web sürümüne dark mode (gece modu) özelliğini getiren YouTube, kısa süre içerisinde iOS ve Android'e de geleceğini duyurmuştu. iOS'un ardından en nihayetinde Android de gece modu güncellemesini almaya başladı.

Android'e gelen yeni güncellemeyle birlikte webde ve iOS'de olduğu gibi, gece modu teması düz siyah renkten ziyade koyu griye daha yakın tasarlanmış. YouTube'un kendine has kırmızı rengini de yer yer görebildiğiniz gece modunda beyaz olarak kaplanmış tüm bölgelerin koyu gri hale getirildiği görülüyor.

Yakın zamanda tüm Android cihazlar için güncellenecek olan YouTube'daki gece modunun en büyük etkisi video ekranında yer alıyor. Ayrıca tam ekran yapmadan izlediğiniz videolarda da videoya daha çok odaklandığınızı söyleyebiliriz. Koyu renklerin hakim olduğu temada yazılar ise açık gri renkte.

Yeni tasarımı kullanmak için Ayarlar'a gidip Genel bölümünü kullanmanız gerekiyor. Burada yer alan 'Gece Modu' yazısını aktif ettiğiniz zaman YouTube'u karanlık haliyle kullanmanız mümkün. Aynı zamanda YouTube'un beyaz ve kırmızı renklerinden sıkıldıysanız, yeni tasarımı kullanmanızı öneririm.