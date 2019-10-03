YouTube Geçmişi Otomatik Olarak Silinebilecek

Dünyanın en büyük ve en popüler video paylaşım platformu olan YouTube'a yepyeni bir özellik geldi. YouTube'daki arama geçmişiniz otomatik olarak silinebilecek.

Gizlilik konusunda çalışmalar yapan Google, YouTube için yeni özelliğini yayına aldı. YouTube arama geçmişi Google tarafından geliştirilen sistem ile otomatik olarak silinebilecek. Yeni özelliği kullanabilmeniz için birkaç ayar değişikliği yapmanız gerekmekte.

YouTube arama geçmişini otomatik olarak silmek için "Google Etkinliğim" bölümünden "YouTube Geçmişi" alanına gitmeniz gerekiyor. Bu alandan "Otomatik olarak sil" seçeneğine tıklayın ve açılan pencereden YouTube geçmişinizin ne kadar süre saklanacağını seçin.

Yaptığınız seçime göre geçmişiniz sistem tarafından otomatik olarak silinecek. YouTube'un yeni özelliği sayesinde geçmişinizi kolayca silebilirsiniz. Yeni özellik tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. "Google Etkinliğim" bölümüne ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

YouTube'a gelecek olan yeni özellikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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