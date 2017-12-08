YouTube, Gelecek Yıl Müzik Aboneliği Hizmeti Verecek

Google'ın sahibi olduğu dünyanın en büyük video platformu YouTube, yeni bir hizmeti kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, 2018 yılının Mart ayında ücretli bir müzik aboneliği hizmetine başlayacak. Apple Music ve Spotify gibi devlerle yarışmayı amaçlayan şirketin önemli yapımcılarla anlaşmaları da şimdiden hazır görünüyor.

YouTube geçtiğimiz dönemde Warner Music Group ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sony Music Entertainment, Universal Music Group ve bağımsız Merlin ile görüşmelerde bulunduğu da artık biliniyor. Şirketin sunacağı hizmetin müzik endüstrisinden sağlanan gelirleri artırması bekleniyor. Tabii en önemli nedenin Apple Music ve Spotify ile rekabet edebilmek olduğu söyleniyor.

YouTube'un yeni hizmeti büyük ihtimalle "Remix" olarak adlandırılacak. Remix, Spotify'da olduğu gibi isteğe bağlı bir akış sunacak ancak YouTube'a özgü öğeleri de ön plana çıkaracak. Bloomberg'de yer alan bir başka bilgiye göre, hizmeti tanıtması için birkaç sanatçıyla da bağlantı kuruldu.

Bugün YouTube üzerinde aylık bir milyardan fazla müzik videosu izleniyor. Bu hamlenin şirketin gelirlerinde önemli bir artış sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat öncelikle Universal ve Sony ile yapılacak anlaşmaların bitmesi gerek. Konuyla ilgili bilgiler netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.