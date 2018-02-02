YouTube Go, Türkiye Dahil 130 Ülkede Daha Kullanıma Sunuldu

Youtube'un, internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için özel olarak tasarladığı YouTube Go, artık 130'dan fazla ülkede aktif durumda.

Çevrimdışı video izleme imkanı yanı sıra daha birçok özelliği bünyesinde bulunduran YouTube Go, ilk olarak geçtiğimiz sene Hindistan'da kullanıma sunulmuştu. Ardından toplam 15 ülkede daha aktif olan uygulama, bugün itibarıyla Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede daha hizmete geçiyor.

YouTube Go, kullanıcılara birçok avantaj sunuyor. İnternete bağlı olmaksızın video izleyebileceğiniz uygulama, veri kullanımı noktasında ise daha fazla denetim imkanı veriyor. YouTube Go'da videonun küçük resmine dokunduğunuzda, ön izleme yapabilir, böylelikle söz konusu video hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu noktadan sonra videonun tamamını izlemek ya da indirmek yalnızca size kalmış. Ayrıca videonun kalitesini belirleyerek, ne kadar veri kullanacağınızı da seçebiliyorsunuz.

YouTube Go'nun bir diğer özelliği ise, bölgenizdeki popüler veya trend olan videoları ana sayfanızda görüyor olmanız. Topluluktaki popüler videolardan ziyade, oturduğunuz bölgede ilginizi çekebilecek içerikleri de keşfedebildiğiniz YouTube Go'da, videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabiliyorsunuz.

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