Google YouTube Go Uygulamasının Fişini Çekiyor

Google, YouTube Go uygulaması ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından alınan karar, çok sayıda kullanıcıyı oldukça üzecek. Yapılan açıklamada söz konusu uygulamanın kapatılacağı duyuruldu. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

YouTube Go Uygulaması Neden Kaldırılıyor?

İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan YouTube Go, kötü internet bağlantısına ve düşük donanıma sahip giriş seviyesi cihazlar için geliştirilmişti. Eski akıllı telefon ve tabletlerde başarılı bir şekilde çalışan uygulama için kullanıcıları üzecek bir karar alındı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, yayımladığı blog yazısında uygulamanın kapatılacağını duyurdu. Blog yazısında konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan şirket, yıllar içerisinde YouTube uygulamasının daha iyi bir performans göstermesini sağlayan ve aynı zamanda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan iyileştirmelere yatırım yaptıklarını belirtti.

Yazılım devi, özellikle giriş seviyesi cihazlar ve kötü internet bağlantısına sahip olan kullanıcılar için YouTube uygulamasının performansını iyileştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sınırlı veriye sahip olan kişilerin mobil veri kullanımını azaltmaya yardımcı olacak ek işlevler de geliştirilme aşamasında.

Söz konusu işlevler sayesinde mobil veri kullanan kişilerin YouTube uygulamasında daha az veri kullanması sağlanacak. YouTube için yapılan iyileştirmeler, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak ve söz konusu nedenlerden ötürü sorun yaşayan kişilerin sayısının azalmasını sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre YouTube Go, ağustos ayında kullanımdan kaldırılacak. Dolayısıyla kullanıcılar ağustos ayı itibarıyla uygulamayı kullanmaya devam edemeyecek. Bu konuda çeşitli tavsiyeler veren Google, YouTube Go kullanıcılarının ağustos ayından itibaren YouTube uygulamasını yüklemelerini veya web tarayıcısı üzerinden YouTube sitesini ziyaret etmelerini önerdi.

Yıllar önce kullanıma sunulan YouTube Go, akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Uygulamanın Android sürümü, Google Play Store’da bu zamana kadar toplamda 500 binden fazla indirildi.

Uygulama düşük donanıma sahip cihazlarda her ne kadar başarılı bir performans sergilese de bazı özelliklerden yoksun. Uygulamada yorum yapma, gönderi paylaşma, içerik oluşturma ve karanlık tema gibi çeşitli özellikler yer almıyor. Bu özelliklerin tamamı YouTube uygulamasında kullanılabiliyor.