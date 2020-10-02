YouTube Gürültü Önleyici Yapay Zeka Kullanılacak

Google'ın sunduğu yeni bir konuşma geliştirme özelliği sayesinde YouTube gürültü önleyici filtreleme kullanılacak. Birkaç yıl önce ABD'li teknoloji devi, kalabalığın içindeki sesleri seçebilen yapay zekasını piyasaya sürmüştü.

İlk olarak iOS için YouTube uygulamasının Hikayeler kısmında kullanılacak yeni gürültü önleyici yapay zeka teknolojisi, içerik oluşturucuları için kullanıma açılmış durumda.

YouTube gürültü önleyici filtreleme geliyor

"Look to Listen" olarak adlandırılan Google yapay zeka teknolojisi, konuşmacının ağız hareketleri ve yüz ifadeleri gibi konuşma ve görsel sinyaller arasındaki ilişkiyi öğrendi. Herkes için çalışacağından ve önyargı göstermeyeceğinden emin olmak için Google, çeşitli görsel ve işitsel özelliklere dayalı olarak performansını araştıran bir dizi test gerçekleştirdi.

"Look to Listen" yapay zekasını eğitebilmek amacıyla konuşmacının yaşı, cilt tonu, konuşma dili, yüz görünürlüğü (maskeli/maskesiz), kafa duruşu, sakal ve bıyık gibi özellikleri değiştirerek testler gerçekleştirdi.

Google ayrıca özelliğin analizi için videolarda insan yüzü bulunan küçük resimleri çok hızlı bir şekilde tespit edebilen bir teknik kullandı. Bu, video kaydedildiği sırada bile gürültü önleyici kullanılabileceği anlamına geliyorken, iyileştirmeler sayesinde YouTube videolarında ve YouTube canlı yayınlarında gürültü önleyici filtre kullanılabilmesi mümkün olacak.

YouTube Hikayeler için gürültü önleyici nasıl kullanılır?

İlk aşamada YouTube Hikayeler'e sunulan bu özelliği etkinleştirmek için iOS'taki ses kontrollerinde "Konuşmayı geliştir" seçeneğini açmanız gerekiyor. Ayrıca bölge bölge dağıtıma çıkacağı duyurulan yeni filtreleme sisteminin tüm kullanıcılar için henüz açılmamış olabileceğini de hatırlatalım.