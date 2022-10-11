YouTube, Herkese Açık Kullanıcı Adı Özelliğini Tanıttı

Twitter, Facebook, TikTok ve Twitch başta olmak üzere birçok çevrimiçi platformda kullanıcılar, kendilerine ait kullanıcı adları oluşturuyor. YouTube da, bu özelliği kendi bünyesine taşıyacağını duyurdu. Artık herkes video paylaşım platformunda kendilerine has kullanıcı adlarını oluşturabilecek.

Kanal isimlerinin haricinde her kanalın kendine özel bir kullanıcı adı bulunacak. Seçilen isim, yayınlanan Shorts videolarından kanal sayfasına kadar tüm alanlarda o şekilde görünecek. YouTube bu sayede yorumlarda, topluluk gönderilerinde ve açıklamalarda birilerini etiketlemeyi de mümkün hale getirecek.

YouTube Yeni Bir Özellikle Gelişiyor

Parça parça bazı kullanıcıların kullanıcı adını oluşturma süreci başladı. Aşamalı bir şekilde tüm kullanıcılar, önümüzdeki ay ortasına kadar özelliği kullanabilecek. Bu sayede oluşturulan isim, URL ile de otomatik olarak eşleşecek. Kanalınızın zaten URL'i kişiselleştirilmiş ise, otomatik olarak kullanıcı adınız bu düzene göre belirlenecek.

YouTube Studio'ya gelecek bildirim ile kullanıcılar isimlerini güncellemeye başlayabilecek. Özelliğin hesaplara gelme hızı, YouTube varlığı, abone sayısı ve kanalın aktiflik oranına göre değişiklik gösterecek.

Google'ın destek sitesindeki açıklamaya göre YouTube, 14 Kasım'a kadar kendine özel belirlememiş olan kullanıcılar için otomatik bir kullanıcı adı oluşturacak.