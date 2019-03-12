YouTube Hikayeler, Artık Snapchat Benzeri Filtrelere Sahip

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, içerik üreticilerinin bugünden itibaren YouTube Hikayeler’de artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerini kullanabileceklerini duyurdu.

Hikaye çılgınlığına daha fazla kayıtsız kalamayan YouTube, birçok sosyal medya platformunda gördüğümüz bu özelliği, geçtiğimiz yıl kullanıcılarıyla buluşturmuştu.

YouTube Hikayeler’in kullanıcı tabanını genişletmek isteyen video paylaşım platformu, artırılmış gerçeklik filtrelerini kullanıcılarının beğenisine sundu.

İçerik oluşturucuları, bundan sonra Instagram ve Snapchat’e benzer şekilde animasyonlu maskeler, gözlükler ve üç boyutlu şapkalar ve diğer AR filtrelerini hikayelerinde kullanabilecekler.

Şirket, yayınladığı blog yazısında, kullanıcıların özel bir derinlik sensörü olmadan sadece tek bir kamera ile 3D görüntüler oluşturabileceklerini söyledi. Yeni AR özelliğinin yüzleri daha iyi kestiğini ve bu sayede hareketi daha gerçekçi bir şekilde izlediğini belirten YouTube, aynı zamanda filtrelerin önceden kaydedilmiş videolara da uygulanabileceğini ifade etti.

Öte yandan YouTube Hikayeler için yayınlanan filtreler, yalnızca 10 bin ve üzeri abonesi olan içerik üreticileri tarafından kullanılabilecek; ancak filtrelerin yakında çok daha fazla kişiye sunulması bekleniyor.