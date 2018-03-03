YouTube Hikayeler'de Arka Plan Değiştirme Dönemi!

Bir süre önce Google tarafından gelen güncellemeyle birlikte YouTube'a Hikayeler özelliği gelmişti. Ancak istediği kullanım oranını elde edemeyen Google, sosyal medya platformlarında bir ilki gerçekleştiriyor ve anlık olarak arka plan değiştirme imkanı sunuyor.

Kamera özelliklerini değiştirmek ve yazılım ile kamerayla oynama konusunda bir hayli başarılı olan Google, YouTube için gerçek zamanlı video segmentasyonu adlı özelliği paylaşmaya hazırlanıyor. Herhangi bir şekilde derinlik algılamasına ihtiyaç duymayan bu özellik, arka plan ile ön planı çok iyi ayırt edebiliyor. Kullanıcının gözlüğü, saçı ve eli gibi detayları arka planda ayrı olarak tutan ve buralara dokunmayan video segmentasyonu, yazılım ile arka plan değiştirebildiği için büyük bir merak uyandıracak gibi gözüküyor.

Ayrıca video yapımcılarının işini büyük derecede hızlandıracak olan bu özelliği kullanabilmek için en az 30 kare çekim imkanı sunan bir cihaz gerekiyor. Yani çift kamera, bokeh efekti gibi özelliklere ihtiyaç duymayan Google, telefonun titremesi ve ön planın bozulması halinde görüntünün kesileceğini dile getiriyor.

Bunların dışında, daha önce de bu tarz bir özelliği test eden Google, kendi cihazı Pixel 2’de ise 40 FPS alırken iPhone 7 Plus'ta 100 FPS'lere kadar çıkmıştı. Yani şirketin yazılım ile kamera ayarlamasını bir hayli iyi yaptığını tekrardan hatırlamak gerekiyor.

Henüz çalışmaları devam eden bu özelliğin birkaç hafta içerisinde geleceği söyleniyor. Bakalım bu özellik şirket tarafından söylendiği kadar güzel olacak mı, göreceğiz.