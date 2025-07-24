YouTube'da Atlayamadığımız Reklamların Kestiği Para Belli Oldu

YouTube, analistlerin sunduğu tahminlerin bile üzerine çıkarak gelirini artırdı. Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından yayımlanan 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, özellikle YouTube platformundaki reklamların getirisi dudak uçuklatıyor. YouTube, ikinci çeyrekte gelirini %13 artırdı ve 9.8 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 8.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Analistlerin öngörüsü ise 9.6 milyar dolardı.

Yükseliş trendinden Alphabet de pay aldı. Yapay zekâ ve bulut hizmetlerine yapılan yatırımlar sayesinde şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte %13 artarak 96.4 milyar dolara ulaştı.

YouTube Geleneksel Televizyon Reklamlarını Geride Bıraktı

YouTube'un para musluğu sadece dijital içerik üreticilerine dayanmıyor. Her ne kadar içerik üreticileri YouTube'u kendine has stüdyoları haline getirmiş olsa da, geleneksel televizyona karşı duruşuyla YouTube, gelirinin büyük bir kısmını kullanıcıya opsiyon sunmasına borçlu.

Daha önceki haberlerimizde özellikle ABD vatandaşlarının YouTube'da çok fazla vakit geçirdiğini söylemiştik. Veriler gösteriyor ki cep telefonu, tablet veya bilgisayardan değil, direkt olarak televizyondan izlemeyi tercih ediyorlar. Bu durum, YouTube'un geleneksel televizyon reklamlarından bile daha fazla getiri sağlamasına neden oluyor.

ABD'de televizyon izlenme oranlarının zirvesinde YouTube yer alıyor ve toplam izlenme süresinin %12.4'lük kısmına tekabül ediyor. Bunun ana sebebi ise geleneksel televizyon reklamlarının kullanıcıya bir alternatif sunmuyor oluşu. YouTube, her ne kadar 2-3 reklamı peş peşe koyuyor olsa da günün sonunda "YouTube Premium" veya reklam engelleyici gibi seçenekleri de var.

YouTube Premium Fiyatı Ne Kadar?

Hem YouTube hem de YouTube Music platformlarını kapsayan Premium paketleri, daha öne başka bir üyelik almadıysanız ilk ay ücretsiz sunuluyor. YouTube Premium fiyatlandırması: