YouTube İlk Defa Yıllık Gelirini Açıkladı! Devasa Rakam

YouTube, ilk defa yıllık gelirini açıkladı. Platformun sahibi Google, yayınladığı finansal çeyrek raporunda YouTube gelirlerinden ilk defa bahsetti. Yapılan açıklama ile YouTube'un geçtiğimiz finansal yılda 15 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. Böylece YouTube yıllık geliri ortaya çıktı.

Yakın zaman önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, çatı şirketi Alphabet'teki bütün görevlerini bırakmışlardı. Bu hamlenin ardından Google CEO'su Sundar Pichai, Alphabet'in üst yöneticisi konumuna gelmişti. Görevi Pichai'nin devralmasından sonra yayınlanan ilk finansal rapor, ilginç detayları da beraberinde getirdi.

Google, 2006 yılında 1.65 milyar dolar ödeyerek satın aldığı YouTube konusunda merak edilen bazı bilgiler vermiyordu. YouTube gelirleri Google gelirleri arasına işleniyor ve toplu açıklamalar yapılıyordu. Yaklaşık 15 yıl sonra gelen açıklamayla YouTube yıllık geliri ilk defa gün yüzüne çıkarıldı.

YouTube yıllık geliri ne kadar?

Finansal rapor toplantısında açıklanana göre YouTube yıllık gelir konusunda büyük aşama kaydetti. Google, geçtiğimiz yıl video oynatma sitesinin toplamda 15 milyar dolar getirdiğini söyledi. Bu rakam, tüm Google gelirlerinin ise sadece yüzde 10'luk kısmını oluşturuyordu. Böylece sadece YouTube, reklam gelirleri konusunda Facebook'un kazandığının yarısına erişmiş oldu. Amazon'un sahibi olduğu Twitch'ten ise altı kat daha fazla gelir toplamayı başardı.

Bunun yanı sıra Google, yeni abonelik servislerine dair detaylar da verdi: YouTube'ûn Premium (reklamsız YouTube) ve Music Premium paketlerinde 20 milyondan fazla abone olduğu belirtildi. Ücretli TV servisindeyse abone sayısı 2 milyona kadar yükseldi.

Bütün Google şirketlerini kapsayan Alphabet ise son finansal çeyrekte 46 milyar dolar gelir elde etti. Kasım 2018'deki açıklamayla kıyaslayınca Google gelirlerini yüzde 10 kadar artırmış oldu. Elde edilen gelirlerin 10.6 milyar dolarlık kısmının ise kar olduğu hatırlatıldı.