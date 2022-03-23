YouTube İlk Kez Ücretsiz TV Şovları Yayınlayacak

YouTube bugün ilk kez ücretsiz, reklam destekli TV şovları yayınlayacağını duyurdu.

Youtube bu hareketiyle birlikte Tubi, Pluto TV, The Roku Channel, IMDb TV, Xumo, Plex ve Peacock dâhil olmak üzere pazardaki artan sayıda ücretsiz hizmetle doğrudan rekabete girrmesini sağlıyor.

Şirket, başlangıçta ABD'li kullanıcılarına "Hell's Kitchen", "Andromeda" ve "Heartland" dahil olmak üzere 4.000'den fazla ücretsiz TV şovuna erişim sunacağını söyledi. Ücretsiz içerik koleksiyonuna her hafta hem şovlar hem de filmler dâhil olmak üzere 100'e kadar içerik eklemeyi planlıyor.

YouTube TV Şovlarını Ücretsiz Sunuyor

YouTube hâlihazırda bir dizi ücretsiz, reklam destekli filme ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bu haber, şirket için tamamen yeni bir şeyden ziyade mevcut ücretsiz içeriklerini artırma yönündeki gayretinin bir simgesi. Şu anda YouTube, Disney Media & Entertainment Distribution, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate, FilmRise ve diğer birçok şirkete ait 1.500'den fazla filme ev sahipliği yapıyor. Örneğin bu ay "Gone in Sixty Seconds", "Runaway Bride" ve "Legally Blonde" gibi yeni filmler de sisteme eklendi.

Ancak belirtmekte fayda var; hem reklam destekli hem de abonelik tabanlı dâhil olmak üzere daha geniş içerik sunan şirketler filmler yerine dizi gibi içeriklere yönelmekteler. Önceki dönemlerde muhtemelen film veya en azından mini dizi olabilecek yeni orijinal projeler revaçtayken şimdilerde genellikle uzun soluklu diziler ilgi görüyor. Platform üreticileri de bu trendi beğeniyor çünkü bu, kullanıcıların hizmetlerinde içerik izlemek için daha fazla saat kaydettiği anlamına geliyor.

YouTube ayrıca birçok ücretsiz TV şovunun desteklenen cihazlarda 5.1 surround ses ile yüksek çözünürlüklü 1080p olarak sunulduğunu da belirtti. Şovlar bugünden itibaren ABD'li kullanıcılara web tarayıcısı, mobil cihazlar ve YouTube TV uygulaması aracılığıyla bağlı TV'lerden sunulacak. Sistemin diğer ülkelere ve ülkemize ne zaman geleceği şu anlık belirsiz.