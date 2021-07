YouTube İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

YouTube indirme sayısı ile rekor seviyeye ulaştı. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu, Android uygulama mağazası Google Play Store'da milyarlarca kez indirildi. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

YouTube İndirme Sayısı, Dünya'daki İnsan Sayısından Daha Fazla

İlk olarak 14 Şubat 2005 tarihinde kurulan YouTube, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip oldu. 2006 yılının kasım ayında Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınan platform, rekor indirme sayısına ulaştı.

Kaliforniya merkezli video paylaşım platformu YouTube'un Android uygulaması 10 milyar indirme sayısına ulaştı. Böylelikle Android uygulaması, 10 milyar indirme sayısına sahip ikinci uygulama oldu. Daha önce Google Play Hizmetleri, on milyar kez indirilmişti.

YouTube'un on milyar indirme sayısına ulaşması, on milyar kullanıcı olduğu anlamına gelmiyor. Gezegende zaten on milyar insan bulunmuyor. Ayrıca Çin dışında satılan çoğu cihaz, YouTube ile birlikte geliyor. Bu yılın başlarında 3 milyardan fazla aktif olarak kullanılan Android telefonun olduğu açıklanmıştı.

Günümüzde YouTube, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Çoğu internet kullanıcı, gün içerisinde vaktinin büyük bir kısmını popüler video paylaşım platformunda geçiriyor. Bu noktada platformda video türünün çok fazla olması da önemli bir etken. Örneğin uygulamada oyun, teknoloji, bilim, makyaj ve daha birçok türde video yer alıyor.

Kullanıcılar kendilerine hitap eden türde videolar izleyerek platformda uzun süre vakit geçiriyor. Dolayısıyla platformun indirme sayısının rekor seviyeye ulaşması şaşırtıcı değil. Ek olarak YouTube da her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Video paylaşım hizmetinin Android uygulamasının ulaştığı on milyar indirme sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

YouTube'a Super Thanks Özelliği Geliyor

YouTube, kullanıcıların içerik oluşturucularına farklı miktarlarda bağış yapabilmesini mümkün hale getirecek Super Thanks özelliğini beta programına aldı. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre beta aşamasındaki özellik, 68 ülkedeki binlerce içerik oluşturucusuna sunuldu. YouTube'un bu bağışlardan yüzde 30 oranında komisyon alacağı belirtildi.