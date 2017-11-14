YouTube, iOS 11'deki Şarj Sorunu İçin Harekete Geçti

YouTube'un iOS 11 versiyonunda yaşanan pil tüketim problemi, şu sıralar Apple kullanıcılarının sinirlerini bir hayli bozuyor. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre, iOS 11 güncellemesinden sonra YouTube çok hızlı bir şekilde bataryaları tüketiyor ve cihazların ısınmasına yol açıyor. YouTube, yaptığı açıklamada şarj tüketimi sorununu resmi olarak kabul etti ve üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Apple'ın iOS 11 güncellemesinden sonra yaşanan batarya sorunları gündemi bir hayli meşgul etmişti. Fakat bu sefer ki sorunun kaynağı YouTube.

iOS 11'de YouTube uygulamasını çalıştıran kullanıcılar, bataryalarının çok hızlı bir şekilde tükendiğini gözlemledi. Öyle ki, sadece 15 ila 30 dakikalık video izledikten sonra bile pil ömrünün yüzde 10 ila 20 civarında düştüğü belirtiliyor. Hal böyle olunca birçok kullanıcı, pil ömrünün korunması için uygulamayı tamamen kaldırarak, videoları Safari'den izlemeye başladı.

Hem Twitter hem de Reddit'te dolaşan şikayetler, YouTube'u sonunda harekete geçirdi. Teknoloji devi, kullanıcıların şikayetlerine yanıt verdi ve bataryanın çok hızlı bir şekilde azalmasına yol açan hatayı düzeltmek için bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Fakat hatanın ne zaman düzeleceği konusunda herhangi bir tarihin verilmediğini de belirtmek gerekiyor.

Bununla birlikte, YouTube'un yayınladığı son iOS güncellemesinde bu hatanın düzeltilmesine yönelik bir adım yok. Dolayısıyla kullanıcıların yaşadıkları sıkıntılar hala devam ediyor.

Siz de benzer bir sorundan muzdaripseniz, YouTube uygulamasını kullanmak yerine, videoları Safari'den izleyemeyi tercih edebilirsiniz.