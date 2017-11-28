YouTube, iOS 11 Uygulamasındaki Batarya Sorununu Düzeltti

YouTube'un Kasım ayının başında iOS 11 için yayınladığı güncelleme, birçok kullanıcıyı illallah ettirmişti. YouTube uygulamasının cihazı çok ısıttığını ve 5 dakikalık kullanımda bile aşırı pil tüketimi olduğundan yakınan kullanıcılar, çareyi uygulamayı silmekte bulmuştu. YouTube, gelen şikayetler üzerine nihayet bir güncelleme yayınlarak sorunu düzeltti.

YouTube'un iOS 11 versiyonunda yaşanan pil tüketim problemi, bir süredir kullanıcıların sinirlerini bozuyordu. Kullanıcıların ortak şikayetleri, iOS 11 güncellemesinden sonra YouTube çok hızlı bir şekilde bataryaları tüketmesi ve cihazların ısınmasıydı.

Öyle ki sadece 15 ila 30 dakikalık video izledikten sonra bile pil ömrünün yüzde 10 ila 20 civarında düştüğü belirtiliyor. Hal böyle olunca birçok kullanıcı, pil ömrünün korunması için uygulamayı tamamen kaldırarak, videoları Safari'den izlemeye başladı.

YouTube, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şarj tüketimi sorununu resmi olarak kabul etmiş ve üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ortaya çıkan raporlar neticesinde sorunun YouTube ve iOS 11’in kaynak kodundan kaynaklandığı belirtilmişti. Fakat şirketin konuyla ilgili detay vermekten kaçındığını da söyleyelim.

YouTube bu sorunun önüne geçmek için nihayet yeni bir güncelleme yayınladı. 12.45 sürümü ile batarya sorununu çözdüğünü açıklayan şirket, kullancıların yüzünü güldürmeyi başardı.

YouTube uygulamanız normalden fazla şarj tüketiyorsa uygulamayı iTunes yada App Store üzerinden güncelleyebilirsiniz.