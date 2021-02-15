YouTube iOS Uygulaması 2 Ayın Sonunda Güncellendi: İşte Nedeni

Google'ın bir iki aydır iOS uygulamalarının büyük bir kısmı için güncelleme yayımlamadığını fark etmişsinizdir. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan YouTube iOS uygulaması bile en son iki ay önce güncelleme almıştı. Peki, Google neden uygulamalarının iOS sürümü için bu kadar uzun bir süre boyunca güncelleme yayımlamadı?

Google ve diğer birçok uygulama geliştiricisinin iOS uygulamaları için bu kadar uzun süre boyunca güncelleme yayımlamaması, Apple'ın uygulama mağazası için aldığı gizlilik kararına dayanıyor. Bu gizlilik kararı, uygulamalar tarafından hangi verilerin toplandığını ve toplanan verilerden hangilerinin sizin profilinizi oluşturmak için kullanıldığını öğrenmenize yardımcı oluyor.

8 Aralık 2020 tarihinden sonra güncellenen uygulamaların Apple'ın kararına uyması gerekiyor. Bu da Google'ın YouTube uygulaması da dahil olmak üzere birçok uygulamasının hangi verilerin ne amaçla kullandığını ayrıntılı olarak paylaşması gerektiği anlamına geliyor.

iOS uygulamalarının bu kadar uzun bir süre boyunca güncellenmemesi, iOS kullanıcılarını da önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Bazıları yeni bir hesapla Gmail'e giriş yapmaya çalışırken uyarı almaya başladı. Google'ın uygulamalarının dışında kalan diğer uygulamalarda da bazı güvenlik açıklarının ortaya çıktığı söyleniyor.

Google her ne kadar iki ay boyunca güncelleme yayımlamamış olsa da son paylaşılan bilgilere göre şirket artık bu kararından dönmüş ve iOS kullanıcılarının sıklıkla karşılaşmaya devam ettiği sorunlara bir çözüm getirmek için uygulamalarını güncellemeye başlamış gibi görünüyor.

YouTube iOS Uygulamasının Yeni Güncellemesi Neler Sunuyor?

Geçen haftanın sonuna doğru popüler video paylaşım platformlarından YouTube'un iOS sürümü için bir güncelleme yayımlandı. Yeni YouTube güncellemesinin notlarında çeşitli hataların düzeltildiği ve uygulamanın performansının genel olarak iyileştirildiği bilgileri yer aldı.

Yeni güncelleme aynı zamanda App Store'daki gizlilik açıklamasının da eklenmesine neden oldu. YouTube'un gizlilik açıklamasına göre uygulamanın iOS sürümünü kullanan kişiler çeşitli yollarla izlenebiliyor. Gizlilik açıklamasına göre uygulama kullanıcı profili oluşturmak için şu verilere başvuruyor:

İletişim bilgileri.

Satın alma işlemleri.

Tarayıcı geçmişi.

Kullanıcı verileri.

Konum.

Kişiler.

Arama geçmişi.

Diğer bilgiler.

Google, YouTube'un iOS sürümünü güncellemiş olsa da Gmail, Chrome, Haritalar (Maps) ve Drive'ı henüz güncellemedi. YouTube'un güncellenmesi söz konusu uygulamaların da yakın bir zamanda güncelleneceğinin bir göstergesi olabilir.