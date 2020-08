YouTube, iOS Uygulamasında Resim İçinde Resim (PiP) Özelliğini Test Etmeye Başladı

Resim içinde Resim (PiP), iOS 9’dan beri iPad kullanıcıları için mevcut. Apple, bu yıl iOS 14 güncellemesi ile özelliği iPhone kullanıcılarına da sundu. Ancak YouTube, kullanıcıların diğer uygulamaları kullanırken video izlemelerine olanak tanıyan Resim içinde Resim özelliğini şimdiye kadar desteklemedi. YouTube, iOS uygulamasında özelliği test etmeye başladı.

Twitter’daki bazı paylaşımlara göre, Resim içinde Resim (RiR), iOS için YouTube uygulamasının son sürümüyle bazı kullanıcılara yavaş yavaş sunulmaya başladı. Özelliğin yalnızca birkaç videoyla çalıştığı söyleniyor. 9to5Mac de özelliğin gerçekten de küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edildiğini doğruladı. Resim içinde Resim özelliği etkinleştirildikten sonra destekleyen diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi çalışıyor. Videoyu oynatmaya başlayabilir ve ardından uygulamayı kapatarak daha küçük bir pencerede izlemeye devam edebilirsiniz. Video, iOS ana ekranında veya kullandığınız başka bir uygulamada oynatılmaya devam ediyor. Aşağıda resim içinde resim özelliğinin iPad’de nasıl çalıştığını görebilirsiniz:

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln