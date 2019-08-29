YouTube Kids Kendi Web Sitesine Kavuşuyor

Çocuklar için özel içerikler sunan YouTube uygulaması olan YouTube Kids, çok yakında web sitesi üzerinden de hizmet verecek. YouTube gelen eleştiriler sonrasında YouTube Kids içeriklerinden oluşan özel bir web sitesi kurma kararı aldı.

Şu anda hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde hizmet veren YouTube Kids'te küçük yaşta çocuklara özel içerikler ücretsiz olarak sunulmakta. YouTube yaptığı açıklamada, çok yakında açılacak olan web sitesinde farklı yaşlar için kategorilerin bulunacağını söyledi.

Bu kategoriler şu şekilde olacak: birinci kategori 4 yaş ve altı çocuklar için, ikinci kategori 5 ila 7 yaş arasındaki çocuklar için ve son olarak üçüncü kategori 8 ile 12 yaş arası çocuklar için.

Ebeveynler bu kategoriler arasında seçim yapacak. Sadece 1 dakikada 4.500.000 video izlenen YouTube'ta çocuklar için olumsuz örnek oluşturacak videolar malesef bulunmakta. Bu videolar yapay zeka tarafından kontrol edilse bile gözden kaçıyor.

Çocuklar için uygunsuz olabilecek bazı videoların platformda olabileceğini söyleyen YouTube, "Videoları sistemlerimiz kontrol etmekte. Tüm videoları manuel olarak kontrol etmiyoruz. Kaçırdığımız uygunsuz bir şey bulursanız, onu engelleyebilir veya hızlıca gözden geçirebilmemiz için işaretleyebilirsiniz" dedi.

YouTube Kids'in web sürümünün ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden YouTube Kids'in mobil sürümünü cihazınıza indirebilirsiniz.