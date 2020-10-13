YouTube Kısa Videolar İçin Özel Filtre Getiriyor

YouTube kısa videolar için yeni bir filtresini test ediyor. YouTube, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Instagram Reels gibi girişimlere yeni özelliği ile birlikte rakip olmaya hazırlanıyor. Video paylaşım platformuna gelecek yeni özellik ile internet kullanıcıları farklı bir sekme üzerinden kısa videolara ulaşma imkanına sahip olacak. İşte video paylaşım platformuna gelecek olan filtre ile ilgili tüm ayrıntılar!

YouTube Kısa Videolar İçin Özel Bir Filtre Kullanıma Sunacak

Dünyanın en büyük kullanıcı topluluğuna sahip olan ve dünya genelinde en çok kullanılan sosyal paylaşım platformlarından TikTok, sektörde büyük ses getiren isimlerden biri oldu. TikTok'un söz konusu başarısının altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi, sosyal medya platformunun Vine gibi uygulamalarla popüler hale gelen kısa videolara odaklanmış olmasıydı.

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, bir zamanların en çok ses getiren uygulamalarından Vine'ın kapanışından sonra belirli bir süre boyunca Vine tekrarlarını YouTube gibi çeşitli video paylaşım platformlarından izledi ancak TikTok gibi projelerin duyurulması ve internet kullanıcılarının kullanımına sunulması ile eski Vine videolarını izlemek için insanların YouTube gibi video paylaşım platformuna ihtiyacı kalmadı.

YouTube, Shorts'u özelliğini getirerek yeni rakibini yakalamaya çalışmıştı. Şirket, internet kullanıcılarının dikkatini üzerinde toplamak için özelliğin daha da geliştirilmesini sağlamak istiyor. İnternet kullanıcılarının kısa video ihtiyaçlarını YouTube'un karşılamasını ve insanların kısa video izlemek için TikTok'a gitmek zorunda kalmamasını sağlamak isteyen şirket, video paylaşım platformunu ziyaret eden ve kısa video izlemek isteyenlere faydası dokunacak olan YouTube kısa videolar filtresi üzerinde çalışıyor.

YouTube'un sunduğu kısa videoların daha da yaygın bir hale gelmesini sağlamak isteyen platform özellikle kısa videolar için geliştirilmiş yeni bir özel sekme üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Yeni gelecek sekme sayesinde YouTube kısa videoları aratılırken kategorisine göre seçim yapma imkanına sahip olunabilecek. YouTube'un TikTok'u yakalama girişimlerinin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil ancak rekabete Instagram Reels'in de dahil olduğu göz önünde bulundurulduğunda YouTube'un mevcut girişimlerinin başarılı olması için çok fazla çaba sarf etmeye ihtiyacı var.