YouTube Komplo Teoriler İçin Yeni Kurallar Getiriyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, son zamanların en büyük sorunlarından bir tanesine etkili bir çözüm geliştiriyor. YouTube komplo teoriler için web sitesine içerik oluşturucularını yakından ilgilendiren yeni kurallar getiriyor. Video paylaşım sitesinin içerik kurallarında yapılacak olan değişikliklerle komplo teorilerin yayılmasının da önüne geçilecek. İşte YouTube'un yeni kuralları hakkında tüm ayrıntılar!

YouTube Komplo Teoriler İçin İçerik Kurallarını Güncelliyor!

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve sosyal medyanın yakaladığı ivmeden ilerleyerek yükselişi, insanların büyük bir kısmının açısından her ne kadar faydalı olsa da doğruluğu kanıtlanmamış ve büyük bir çoğunlukla sahte bilgilerden oluşan haberlerin yayılmasını inanılmaz bir şekilde kolaylaştırdı. Facebook, Instagram, Twitter ve hatta YouTube gibi web sitelerini kullanan kişiler istemeden de olsa söz konusu komplo teorilerin etkisi altında kalabiliyor.

Komplo teorileri, söz konusu video paylaşım sitesi olduğunda hemen akıllara gelen YouTube gibi şirketler için büyük sorunlar yarattı. Büyük toplulukların başındaki YouTube da dahil olmak üzere Twitter, Facebook ve Instagram gibi isimlerin hedefinde bu sebepten ötürü yanlış bilgiler yer alıyor. YouTube komplo teoriler başta olmak üzere doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerin sonunu getirmeyi amaçlıyor.

YouTube son zamanlarda ortaya atılan birçok yalan haberi video paylaşım platformundan uzak tutmaya çalıştığına dair zaten birçok eylemde bulunmuştu. Milyonlarca internet kullanıcısının video paylaşmak ve izlemek için kullandığı YouTube çeşitli yöntemlerle bu tür videoların görüntülenme sayısını yaklaşık olarak %70 azalttı ve komplo teorilerden ibaret bilgiler içeren videoların sonunu getirmek için faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük topluluklarından birini oluşturan YouTube'un yaptığı faaliyetlere rağmen bu tür videoların tamamını engellenmesi çok olası görünmüyor. Bu genellikle haber veya bilgi paylaşan kanalların videolarında bu tür durumlardan bahsedilmesinden kaynaklanıyor. YouTube'un bu tür videoları sorgusuz bir şekilde kaldırması binlerce hatta milyonlarca içerik oluşturucusuna zarar vereceğinden ötürü olumsuz sonuçların doğmasına sebebiyet verebilir.