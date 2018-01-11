YouTube, Logan Paul İle Olan Anlaşmalarını İptal Etti

Bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Logan Paul'a bir darbe de YouTube'dan geldi. Yayınladığı videoda Japon bir adamın cansız bedenini paylaşan Logan Paul sosyal medyadan büyük bir tepki toplamıştı. YouTube tarafından gelen açıklamada Logan Paul ile olan reklam anlaşmalarının sonlandırıldığı ve YouTube Red orijinal video projelerinin rafa kaldırdığı bildirildi.

Kısa bir süre önce Japonya'ya giden ve orada intihar eden bir Japon'un görüntülerini çeken Logan Paul, herhangi bir sansür koymadan videoyu yayınlamış ve kısa sürede büyük tepki almıştı. Abonelerinden birçoğu Logan Paul'u kötülerken, çeştili sosyal medya adreslerinden de onu eleştirmeyi ihmal etmemişlerdi. En sonunda olaya YouTube da dahil olunca Logan Paul videoyu kaldırmış ve yeni bir özür videosu çekmişti. Ayrıca ortalama 15 milyon takipçisine şu açıklamayı yapmıştı: "Bu videoyu asla paylaşmamalıydım, o an kameraları durdurup yaşananlara son vermem gerekirdi ama yapmadım."

Tüm bunlara rağmen YouTube kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Logan Paul'un kanalı kapatılmıştı ancak kısa bir süre önce Logan Paul'un kanalı tekrar açıldı. Ayrıca Logan Paul, tamamen YouTube'a ait ve olan ve reklam satılan 'Tercih Edilen Programlar' listesinden de kaldırıldı. Bununla da yetinmeyen YouTube, Logan Paul ile olan tüm anlaşmalarını iptal etti.

Kısacası Logan Paul ile olan tüm ipleri kesen YouTube, bir hayli katı kurallara sahip. Ayrıca şu ana kadar Logan Paul tarafından bu konu hakkında açıklama gelmedi.