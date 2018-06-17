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YouTube, Mesajlaşma Özelliğini Geliştiriyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya
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Sosyal medya platformlarının yeni hedeflerinden biri, kullanıcılarını farklı alanlara yönlendirmeden kendi içerisinde tutabilmek. YouTube da mesajlaşma özelliğini daha yaygın hale getirebilmek için bazı alanlarda değişiklikler yapmaya karar verdi.

Bir süre önce yayınlanan güncellemeyle kullanıcılara sunulan ve videoları karşı tarafa göndererek sohbet özelliğini geliştiren YouTube, şimdi ise bu özelliğini farklı isimlerle test etmeye başladı. İlk ismi 'Etkinlik' olan bu özellik, artık 'Gelen Kutusu' adıyla anılacak. Yani YouTube'un daha sıradan isimler kullanmaya vurgu yaptığını fark edebiliyoruz.

Ayrıca Gelen Kutusu kısmının içerisinde ise 'Paylaşılan' bölümü yer alıyordu. O bölüm hala yerinde duruyor ancak yeni isminin 'Mesajlar' olarak değiştirildiğini belirtmek gerekiyor. Bunun dışında YouTube, 'Kişiler' kelimesini 'Arkadaşlar' olarak kullanmanın olumlu bir değişiklik olabileceğini düşünüyor.

Bu değişikliklerle birlikte daha anlaşılır bir hal alan yeni YouTube sohbet kısmı, daha fazla sosyalleşmenin bir parçası. Yani bir kullanıcı YouTube'daki videoyu WhatsApp üzerinden mesaj olarak gönderince, kullanıcılarını farklı bir platformda birleştirmiş oluyor. Ancak sohbet özelliği sayesinde kullanıcılar birbirlerine video atarak YouTube içerisinde kalmış ve sosyalleşmiş oluyorlar.

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ETİKETLER: youtube sosyal medya youtube mesajlaşma özelliği

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