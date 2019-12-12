YouTube, Milyar Dolarlık Kulüp Haline Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube, 1 milyar dolar barajını geçmeyi başardı. YouTube'ın bu yıl 563 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği açıklandı.

YouTube 1 Milyar'dan Fazla Kazanç Elde Ediyor

Milyar dolarlık kulüp 1 milyar dolardan fazla kazanç elde eden uygulamalara denilmekte. YouTube da son zamanda büyük bir büyüme kat ederek bu ünvanı almayı başardı.

Google'ın bünyesinde bulunan YouTube, son zamanlarda fazla gelir elde edemediği için çok fazla eleştiri yağmuruna tutulmaktaydı. 2016 yılında YouTube 50 milyon dolar gelir elde etmiş, 2019 yılında ise 563 milyon dolar gelir elde etmişti.

Görünüşe göre YouTube'un büyümesi katlanarak devam edecek. Google, YouTube'u geliştirmek için çok fazla uğraşmakta. Gizlilik konusunda çalışmalar yapan Google, geçtiğimiz günlerde YouTube için yeni özelliğini yayına aldığını duyurmuştu.

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