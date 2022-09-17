YouTube, Mobil Cihazlarda ve Web'de Yeni Bir Tasarıma Geçiyor

Son haftalarda YouTube, birkaç özelliği değiştiren ve en önemlisi tasarımı Android, iOS ve web'de birleştiren yeni bir video sayfasını yavaş yavaş kullanıma sunuyor.

Bu yenilenen tasarımın öne çıkan özelliği, temel öğeler için hap şeklindeki tuşların kullanılmasıdır. Örneğin iki ayrı tuş olmak yerine, beğenme ve beğenmeme tuşları tek bir alanda yer alıyor. Paylaş, Oluştur (Shorts), İndir ve diğer etkileşim seçenekleri de aynı tasarım kararından nasibini alıyor.

YouTube Yeni Değişiklikleri Test Ediyor

Bu yenilemedeki bir diğer önemli değişiklik, en iyi yorumu, ekranda gerçekten göze çarpan daha belirgin bir alana yerleştirmesi. Bu teknik, nihayetinde insanların daha fazla etkileşim kurmasını sağlamada başarılı olabilir.

Bu tasarım yeniliği, son haftalarda daha fazla kullanıcı için yavaş yavaş görünmeye başladı ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Yine de bu, YouTube'un yeni video sayfasıyla tercih ettiği yeni arayüz gibi görünüyor. Mevcut görünüm 2020 yılından beri aynıydı.

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