YouTube'dan Radikal Hamle: Bu Reklamlar Artık Kapatılamıyor!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, hem kullanıcı arayüzünü hem de özelliklerini sürekli olarak güncelliyor. Platform kimi zaman yeni "beğen" animasyonları gibi eğlenceli ve hoş karşılanan yenilikler sunsa da bazen de platformu tepeden tırnağa değiştirecek tartışmalı kararlara imza atabiliyor.

Bu değişikliklerin sonuncusu ise platformun mobil deneyimini olumsuz etkileyerek izleyicileri epey kızdıracak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre YouTube, mobil uygulamasında zaman zaman kullanıcıların karşısına çıkan yan panel reklamların kapatma butonunu tamamen kaldırdı. Bu hamleyle birlikte kullanıcıların yan panel reklamlarından kurtulma şansı da kalmadı.

YouTube'daki Yan Panel Reklamlar Artık Kaldırılamayacak

YouTube'un mobil platformlar için yayınladığı son güncellemeyle birlikte yan panelde gösterilen reklam görsellerini kapatmak için kullanılan "X" simgesinin kaldırıldığı bildiriliyor. Üstelik bu değişiklik ile beraber Kapatma butonu yerine herhangi bir alternatif sunulmadığı da görülüyor.

Bilmeyenler için söz konusu reklamlar genellikle ürün tanıtımı veya harici site bağlantıları için kullanılıyordu. Aktarılanlara göre kullanıcılar ekranın büyük bir kısmını kaplayabilen bu reklam türüne artık sürekli olarak maruz kalacak.

Öte yandan bu hamle kullanıcı deneyimini doğrudan olumsuz etkileyen ve zorunlu reklam gösterimini amaçlayan bir karar olarak yorumlanıyor. Özellikle mobil cihazlardan sık sık içerik tüketen kullanıcıların bu zorunlu reklam paneli karşısında tepki göstermesi bekleniyor.

Şirket halihazırda son dönemde reklam sayısını ve süresini artırmaya yönelik adımlar atmaktaydı. Analistlere göre YouTube, önümüzdeki dönemde bu tür hamlelerle reklamlardan elde ettiği gelirleri daha fazla artırmayı ve daha çok kullanıcının YouTube Premium aboneliğine geçiş yapmasını hedefliyor.

New Annoying YouTube Ads Update. They Removed The Ability To Close Out The Side Panel And Just Watch The YouTube Ad.



On The Side Panel Ads That Are "Shoppable" I Guess? But Are Really Annoying Because They Take Up Half The Screen And Take Away From The Video Creative, They Have… pic.twitter.com/pQlu88s8BR — Anthony Higman (@AnthonyHigman) November 2, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.