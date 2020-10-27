Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan YouTube, mobil uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. YouTube mobil uygulamasına yeni özellikler geliyor. Şirket yeni özellikleri tanıttı. İşte YouTube uygulamasına gelecek yeni özellikler.

YouTube Uygulaması Güncelleniyor

YouTube, güncellemenin kullanıcıların favori videolarını izlemesini ve bunlarla etkileşimde bulunmasını kolaylaştırdığını açıkladı. Yeni güncelleme, videoları izlerken tam ekran moduna girip çıkmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

Tam ekran moduna girmek için tek yapmanız gereken yukarı kaydırmak, çıkmak için ise aşağı kaydırmak. Bunları yaptığımızda video otomatik olarak tam ekran moduna geçiş yapıyor. Tam ekran modunda video izlemeye devam edebiliyorsunuz.

YouTube, altyazı düğmesini yer paylaşımı menüsüne taşıyarak altyazılara erişimi de kolaylaştırdı. Otomatik oynatma geçiş düğmesi de ekranın üst kısmına taşındı. Altyazı düğmesinin taşınması ile birlikte kullanıcılar kolayca videoya ait altyazıyı kısa süre içerisinde açabilecek.

YouTube ekibi tarafından yapılan bu yenilikler bugünden itibaren hem Android hem de iOS kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Özellikleri kullanmak için cihazınızdaki uygulama mağazasından YouTube uygulamasını güncellemeyi unutmamanız gerekiyor.

Güncelleme işlemi sağladıktan sonra yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sizler YouTube'un yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce özellikler nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!