YouTube Mobile Dark Mode Geliyor

Dünyanın en büyük video izleme platformu olan YouTube'a gelecek olan yeni güncelleme bomba özelliklere sahip olacak. Yeni güncellemeyle beraber uygulama 13.01 sürümüne yükselecekken, yeni sürüm dahilinde gece ve gizli mod özellikleri bir hayli dikkat çekiyor. Ayrıca güncellemede Google şirketinin reklam konusunda yaptığı bazı yenilikler de bulunacak.

Şimdilik sadece Android için gelecek olan yeni YouTube'da koyu tema özelliği yani gece modu olacak. Daha önce YouTube'un çeşitli platformalarına gelen ve kullanıcılardan olumlu geri dönüş olan gece modu, bundan böyle Android için de kullanılabilecek. Böylelikle açık ve koyu tema sunacak olan YouTube, gece modunun düşük ışıklı ortamlarda göz yormayacağını ifade ediyor.

Uygulamaya gelen bir diğer özellik gizli mod ise, kullanıcının yaptığı aramaları ve izlediği videoları geçmişe kaydetmeyecek. Şu anki sürümde arama ve video geçmişi duraklatılabiliyordu. Yani gizli mod olmadan da YouTube'da iz bırakmadan video izlenebiliyor. Ancak gelecek olan bu özellik ile beraber kullanıcıların işi bir hayli kolaylaşacak.

Uygulamanın 13.01 sürümüyle beraber gelen bir diğer özelliği de reklamlarla ilgili. Bundan böyle 5 saniye izleyip butona basarak geçtiğiniz reklamları kaydırarak da geçebileceksiniz. Yani reklamları geçmek çok daha kolay bir hal alacakken, yeni gelen güncellemede reklam politikasında önemli değişiklerin olduğu da yer alıyor. Bakalım yeni YouTube kullanıcıları ne zaman sunulacak?