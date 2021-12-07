YouTube Music 2021 Recap Yayımlandı: Bu Yıl Hangi Şarkıları Dinlediniz?

YouTube Music 2021 Recap paylaşıldı. Spotify ve Apple Music'in ardından YouTube Music hizmeti de müzik dinlemekten hoşlanan kullanıcıların merak içerisinde beklediği listeyi yayımladı. YouTube Music 2021 özeti olarak da bilinen bu liste, yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkıları gösterir.

YouTube Music 2021 Recap Paylaşıldı

Kısa süre önce Spotify ve Apple Music, yılın özeti olarak nitelendirilen bazı listeler paylaşmıştı. Bu listeyi paylaşan dijital müzik platformlarının arasına YouTube Music de katıldı. Kullanıcılar, paylaşılan liste sayesinde bir yıl boyunca en çok hangi şarkıları dinlediğini görebilir.

YouTube Music'in özeti tıpkı Spotify Wrapped gibi dinleme istatistiklerini içerir ve böylelikle kullanıcıların yıl içerisinde dinlediği müziklere bir göz atmasına olanak tanır. Dolayısıyla kullanıcılar, Recap olarak isimlendirilen özet sayesinde bu yıl en sevdiği şarkıların ve müzik türlerinin neler olduğuna bakabilir.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan hizmetin sunduğu özet listesine yalnızca YouTube Music uygulaması üzerinden erişilebiliyor. YouTube Music uygulamasında Recap listesini görebilir ve pratik bir şekilde göz atabilirsiniz.

Özet sayfasında favori şarkılarınızı içeren oynatma listesi, en iyi sanatçılar ve en iyi müzik videoları gibi içerikler yer alıyor. Uygulama üzerinden Recap sayfası yer almıyorsa bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Kısa süre içerisinde sizin hesabınızda da görünecektir.

Ücretsiz YouTube Premium Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

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Sayfanın ortasında yer alan "Ücretsiz Deneyin" butonuna tıklayın.

Üyeliğiniz ile giriş yapın. Bu fırsattan yararlanmanız için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmanız gerekiyor.

Popüler video paylaşım hizmetinin premium sayfası üzerinden bir aylık ücretsiz premium kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilmek için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmak gerekiyor. Bu sebepten ötürü bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampanyadan yararlanan kullanıcılar, deneme süresi sona ermeden 7 gün önce bilgilendirilecek. Böylelikle kullanıcıların mağdur olmasının önüne geçilecek. Premium sürümü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, deneme süresinin ardından aylık belirli bir ücret ödemesi gerekecek.