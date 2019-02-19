YouTube Music, Android Auto Desteğine Kavuştu

YouTube Music, son güncellemeyle birlikte artık Android Auto desteğine kavuştu ve böylece Android Auto desteğine sahip Google Music ve diğer ses uygulamaları arasına katılmış oldu. Bu yenilikle birlikte artık Android Auto kullanıcıları, platformun arayüzündeki sekmeleri kullanarak doğrudan YouTube Music içeriklerine ulaşabilecekler. YouTube Music uygulamasını kapsayan Android Auto başlatıldığında, tavsiye edilen içerikler, indirmeler ve çok daha fazlasını sunuyor.

Android Auto entegrasyonu, YouTube Music 3.03 versiyonuyla birlikte geliyor ve kullanıcıların bilgi-eğlence merkezine daha basit, tanıdık bir arayüz getiriyor. Abonelerin, müzik içeriklerine ulaşımını daha kolay bir hale getiren entegrasyonun, bu yönüyle kullanıcıların hayatı kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Çünkü bu entegrasyondan önce kullanıcılar, telefonlarını yanlarına alarak araçlarının ses sistemine bağlamak zorunda kalıyorlardı.

Aslında YouTube Music için Android Auto desteğinin geleceğine dair işaretler aylar öncesinden verilmeye başlanmıştı fakat şimdiye kadar tam olarak ne zaman geleceği belli değildi. Android Auto kullanıcıları, diğer ses uygulamalarında olduğu gibi YouTube Music uygulamasını da platformun Music sekmesinde listelenmiş bir şekilde bulabilir.

Kullanıcılar uygulamayı başlattıktan sonra, karışık müzikler, tavsiye edilenler, son oynatıcı, kütüphane ve indirilenler gibi içerikleri sıralayabilir. Ayrıca kullanıcılar, farklı menüler arasında hızlıca geçiş yapabilir, tavsiye edilenler ile oynatma listelerini aratabilir ve play, pause, skip düğmelerini kullanarak sesi kontrol edebilirler.

Elbette kütüphane menüsü de kullanıcıların kaydettiği müzikleri içeriyor. İndirilen içeriklere ise mobil verinin olmadığı çevrim dışı olunan zamanlarda da ulaşılabiliyor. Android Auto kullanıcıları, geçen hafta yayınlanan 3.03 güncellemesinin en son sürümünü yükledikten sonra bilgi-eğlence sistemleri üzerinden uygulamaya erişebilirler.