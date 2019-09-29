YouTube Music, Android Cihazlara Önceden Yüklenmiş Olarak Gelecek

Google’ın lisans anlaşması gereği, bazı uygulamalar Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak geliyor. Şimdi de son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan YouTube Music, artık Android telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelecek. Android 10 cihazlara önceden yüklenecek olan YouTube Music, Google Pixel serisi gibi Android 9 işletim sistemine sahip olan bazı cihazlara da yüklü olarak gelecek.

YouTube Music’in yıllardır Android telefonlarda yer alan Google Play Music’in yerini alması hedefleniyor. Ancak bu durum, Google Play Music’in tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Google Play Music kullanıcıları, her ne kadar uygulama telefona önceden kurulmuş halde gelmeyecek olsa da Google Play Store’dan uygulamayı indirebilecekler.

Google’ın YouTube Music hamlesi yapmasının en büyük sebebinin dijital müzik piyasasına girişte yaşadığı zorluklar olduğu düşünülüyor. Apple ve Spotify’ın domine ettiği dijital müzik piyasasında Google da YouTube Music’i ön plana çıkararak uygulamayı kullananların sayısını artırmak istiyor.

Youtube Music ile Google Play Music’in şu an için yaklaşık toplam 15 milyon kullanıcısı bulunuyor. YouTube'un son zamanlarda YouTube Music'i de kapsayan ücretli hesap reklamları her yerde karşımıza çıkarken bu reklamlar ile Google’ın son hamlesinin, uygulamanın kullanıcı sayısını artırıp artıramayacağını zamanla göreceğiz.