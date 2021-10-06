YouTube Music Arka Planda Dinleme Özelliği Ücretsiz Oluyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, YouTube Music arka planda müzik dinleme özelliği ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karara göre popüler dijital müzik hizmetinin arka planda dinleme özelliği ücretsiz hale gelecek. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

YouTube Music Arka Planda Müzik Dinleme Ücretsiz Hale Geliyor

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti YouTube Music'in Premium sürümü aylık 13,99 TL fiyat etiketine sahip. Uygulama ücretsiz olarak da kullanılabiliyor fakat premium sürüme özel bazı avantajlar bulunuyor. Bu avantajlar arasında arka planda dinleme özelliği de yer alıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından kullanıma sunulan YouTube Music'in premium özelliklerinden bir tanesi tüm kullanıcılara sunulacak. Google tarafından yayımlanan blog yazısına göre arka planda dinleme özelliği ücretsiz olacak.

Ücretsiz arka planda dinleme özelliğinin yalnızca Kanada'da kullanılabileceği açıklandı. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran özelliğin 3 Kasım tarihinden itibaren Kanada'da ücretsiz olacak. Kanada'daki YouTube Music kullanıcıları, böylelikle mobil cihazları üzerinden arka planda müzik dinleyebilecek.

Söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ne zaman ücretsiz olarak kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor fakat arka planda dinleme özelliğinin yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

YouTube Music Nedir, Premium Özellikleri Neler?

Google'ın yan kuruluşu YouTube tarafından geliştirilen YouTube Music isimli dijital müzik hizmeti ilk olarak 12 Kasım 2015 tarihinde kullanıma sunuldu. Hizmetin premium sürümünde reklamsız müzik, podcast ve müzikleri arka planda dinleme, müzik ve podcast'i indirip çevrim dışı olarak dinleme gibi birçok özellik bulunuyor.

Hizmetin premium sürümü bir ay boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Elbette ücretsiz deneme seçeneğinden yalnızca yeni üyeler yararlanabiliyor. Lyor Cohen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, YouTube'un deneme kullanıcıları da dahil olmak üzere YouTube Music ve Premium abone sayısının 50 milyona ulaştığını duyurmuştu.

YouTube Music isimli dijital müzik hizmeti için alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.