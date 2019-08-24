YouTube Music Beklenen Özelliğe Nihayet Kavuştu

YouTube Music uygulamasının mükemmellikten çok uzak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak asıl sinir bozucu olan şey ise, uygulamayı harika olmaya daha da yakınlaştırabilecek özelliklerin birçoğun aslında uygulamaya kolaylıkla eklenebilecek olması.

Örneğin 'sıralama özelliği' de YouTube Music piyasaya sürüldüğü günden bu yana uygulamanın önemli eksiklerinden biriydi. Geç de olsa bu özellik sonunda YouTube Music’e eklendi.

Böylece en azından uygulamanın bir eksiği daha giderilmiş oldu. 9to5Google’ın haberine göre, uzun zamandır beklenen 'sıralama özelliği'ne, YouTube Music’in son güncellemesiyle birlikte nihayet kavuşacağız.

Sıralama özelliği sayesinde, kullanıcılar artık oynatma listelerini ve albümlerini alfabetik sıraya göre ya da ters alfabetik sıraya göre sıralayabilecekler.

Sıralama seçeneği varsayılan olarak 'Son Eklenenler' kısmında yer alıyor ancak 'Kitaplık' sekmesindeki dört bölümden birine tıkladığınızda, çeşitli sıralama seçeneklerini seçmenize izin veren yeni bir açılır menü ile karşılaşacaksınız.

Sıralama seçeneğinin yerel dosyalardaki 'Aygıt Dosyaları' sekmesinde bulunmadığını, bir sayfaya özgü olduğunu ve bağımsız olarak ayarlanabileceğini de belirtelim. Görünüşe göre yeni özellik hem Android hem de iOS için YouTube Music versiyon 3.29 ile birlikte gelecek ancak henüz web istemcisine ulaşmadı.