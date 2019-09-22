YouTube Music'e Spotify Özelliği Geldi

YouTube'un geçtiğimiz aylarda yayına aldığı müzik hizmeti olan YouTube Music'e yepyeni bir özellik geldi. YouTube Music her hafta sizin için yeni şarkılar önermeye başlıyor.

Spotify'da yıllardır var olan 'Haftalık Keşif' isimli çalma listesi 'Discover Mix' adıyla YouTube Music'e geldi. YouTube Music, 'Discover Mix' isimli çalma listesi ile sizlere her hafta Çarşamba günü yeni şarkılar önerecek.

Discovery Mix ismli çalma listesinde çok fazla bilinmeyen ve yeni çıkmış şarkılar bulunacak. Discover Mix adlı çalma listesinin hemen alt kısmında şu mesaj yazmakta: " Sadece sizin için seçtiğimiz harika müziği keşfedin. Her Çarşamba güncelleniyor."

Yeni çalma listesinde toplam 49 adet şarkı bulunmakta. Bu listenin içerisinde daha önceden beğenmiş olduğunuz şarkıların da bulunabileceği konuşuluyor. Discover Mix isimli çalma listesinde bulunan şarkıları diğer çalma listelerinde olduğu gibi, kitaplığınıza kaydedilebilir ve çevrimdışı dinlemek için indirilebilirsiniz.

YouTube Music'e yeni gelen bu özellik şu anda kademeli olarak kullanıcılara açılmaya başlandı. Discover Mix isimli çalma listesinin gelecek haftalarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulacağı söyleniyor.