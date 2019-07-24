YouTube Music Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Müzik odaklı akış platformu YouTube Music, meraklı bir bekleyişin ardından Türkiye’deki macerasına başladı. Geride bıraktığımız hafta içinde ülkemizdeki kullanıcılarla buluşan müzik servisi, temelde Spotify ve Apple Music ile benzer bir yapıda olsa da, bazı yönleriyle bu iki platformdan ayrılıyor. Peki, YouTube Music ücretsiz mi? YouTube Music özellikleri neler? YouTube Music fiyatı ne kadar? Bu içeriğimizde, YouTube Music hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için sıraladık. Hadi başlayalım.

İçinde bulunduğumuz çağın bir getirisi olarak dizi / film, oyun ve müzik odaklı dijital abonelik hizmetlerinin sayısı bir hayli arttı. Eskiden oldukça bakir olan bu alanda artık pek çok küresel şirket boy gösteriyor. Spotify ile dinleme alışkanlıklarımız değişti. Ardından Netflix, geleneksel televizyon sektörüne baltayı indirdi ve bizlere bambaşka bir izleme deneyimi sundu. Aynı şekilde oyun ve haberler de dijital abonelik sistemindeki yerini aldı.

YouTube Music Kullanıcılara Neler Sunuyor?

İlk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı YouTube Music platformuyla streaming müzik pazarına giriş yapan YouTube, kullanıcılara çok daha iyi bir dinleme deneyimi vadediyor. Bir şarkı ile onun müzik videosu arasında şarkıyı durdurmadan anında geçiş yapma olanağı sunan servis, bu yönüyle Spotify ve Apple Music’ten ayrılıyor.

Orijinal albümler, single'lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover'lar gibi pek çok içeriğe sahip olan YouTube Music, sizlere ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre binlerce çalma listesi sunuyor.

Bunun yanı sıra Türkiye'den ve dünyadan hit videoları Hotlist sayfanızda görebileceksiniz. İzlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri de ana sayfanızda olacak. Google Assistant ile uyumlu bir şekilde çalışan YouTube Music, beğenilerinize, müzik dinleme alışkanlıklarınıza ve hatta konumlarınıza göre sizlere yeni şarkılar öneriyor.

Ayrıca dilinize pelesenk olan; ancak adını bir türlü hatırlayamadığınız şarkıları bile sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek kolayca bulabiliyorsunuz.

YouTube Music Fiyatı

Gelelim fiyatlara. YouTube Music’in reklam destekli versiyonu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Platformun reklamsız ve kesintisiz müzik keyfi sunan planı ise ayda 13,99 TL.

Kaydını 29 Temmuz’a kadar kadar yaptıran müzikseverler YouTube Music Premium’u üç ay süreyle ücretsiz olarak deneyimleyebiliyor. Ayrıca bu sürenin bazı cihazlarda dört aya kadar çıktığı bilgisini de araya sıkıştıralım.

YouTube Music uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz: