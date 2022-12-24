YouTube Music'e Karaoke Modu Geliyor
Yükselen müzik platformlarından YouTube Music, karaoke desteğine kavuşuyor. İşte detaylar!
Spotify ve Apple Music arasında yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan YouTube Music, yeni özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube Music'e yapay zeka destekli karaoke modunun geleceği ortaya çıktı.
Tasarım açısından Apple Music'in şarkı sözleri sistemine bir hayli benzeyen YouTube Music karaoke modu, test aşamasına girdi. Yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
YouTube'da Karaoke Keyfi
Şarkı sözleri, yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Yeni karaoke moduyla birlikte YouTube Music'te şimdiye kadar mümkün olmayan şarkı ile eş zamanlı sözleri takip edebilme özelliği, artık mümkün hale geldi.
Senkronize bir şekilde takip edilebilen şarkı sözleri, kullanıcılara eşsiz bir karaoke deneyimi sunabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan YouTube karaoke modu, yalnızca belirli kullanıcıların erişimine açık. Özelliğin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.
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