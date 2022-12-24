YouTube Music'e Karaoke Modu Geliyor

Yükselen müzik platformlarından YouTube Music, karaoke desteğine kavuşuyor. İşte detaylar!

YouTube Music'e Karaoke Modu Geliyor
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Spotify ve Apple Music arasında yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan YouTube Music, yeni özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube Music'e yapay zeka destekli karaoke modunun geleceği ortaya çıktı.

Tasarım açısından Apple Music'in şarkı sözleri sistemine bir hayli benzeyen YouTube Music karaoke modu, test aşamasına girdi. Yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

YouTube Music'e Karaoke Modu Geliyor

YouTube'da Karaoke Keyfi

Şarkı sözleri, yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Yeni karaoke moduyla birlikte YouTube Music'te şimdiye kadar mümkün olmayan şarkı ile eş zamanlı sözleri takip edebilme özelliği, artık mümkün hale geldi.

Senkronize bir şekilde takip edilebilen şarkı sözleri, kullanıcılara eşsiz bir karaoke deneyimi sunabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan YouTube karaoke modu, yalnızca belirli kullanıcıların erişimine açık. Özelliğin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

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Biz insanları diğer canlılardan ayıran pek çok özellik bulunuyor. Bunlardan birisi de şarkı söylemek olabilir. Belki de bu yüzden yeteneğimiz olsa da olmasa da istediğimiz zaman şarkı söylemekten vazgeçmiyoruz.

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