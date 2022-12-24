YouTube Music'e Karaoke Modu Geliyor

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Android İçin En İyi 10 Karaoke Ve Şarkı Sözü Uygulaması

Biz insanları diğer canlılardan ayıran pek çok özellik bulunuyor. Bunlardan birisi de şarkı söylemek olabilir. Belki de bu yüzden yeteneğimiz olsa da olmasa da istediğimiz zaman şarkı söylemekten vazgeçmiyoruz.