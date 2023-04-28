YouTube Music'e Podcastler Eklendi: Dinlemek Ücretsiz!

YouTube Music, sonunda uzun süredir beklenen podcast desteğine kavuştu. Detaylar haberimizde!

YouTube Music'e Podcastler Eklendi: Dinlemek Ücretsiz!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Spotify ve Apple Music'e alternatif olarak ortaya çıkan YouTube Music, sonunda podcast desteğine kavuşuyor. YouTube üzerinde halihazırda yer alan podcast sistemi, YouTube Music'e de eklenecek. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden arka planda podcastleri dinleyebilecek.

Uzun süredir beklenen özellik, öncelikle ABD için kullanıma açıldı. Ancak ilerleyen günlerde tüm dünya için de sunulması bekleniyor.

YouTube Music Podcast Nasıl Dinlenir?

YouTube Music içerisine eklenen podcast sekmesiyle birlikte YouTube üzerinde yer alan podcastler, otomatik olarak sisteme aktarılacak. Böylece YouTube Premium üyeliği olmayan kullanıcılar da arka planda YouTube podcastlerini dinleyebilecek.

Spotify ile giriştiği rekabette oldukça geride olan YouTube Music'in podcast desteğiyle birlikte rekabete yeniden dahil olması bekleniyor. Ayrıca podcast sistemiyle birlikte Premium kullanıcılara özel podcast bölümlerinin yayınlandığını görebiliriz.

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