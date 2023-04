YouTube Music'e Podcastler Eklendi: Dinlemek Ücretsiz!

Spotify ve Apple Music'e alternatif olarak ortaya çıkan YouTube Music, sonunda podcast desteğine kavuşuyor. YouTube üzerinde halihazırda yer alan podcast sistemi, YouTube Music'e de eklenecek. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden arka planda podcastleri dinleyebilecek.

Uzun süredir beklenen özellik, öncelikle ABD için kullanıma açıldı. Ancak ilerleyen günlerde tüm dünya için de sunulması bekleniyor.

podcast creators🎙, welcome to @YouTubeMusic 🤩✨ podcasts uploaded to YouTube are now available for on-demand, offline & background listening on YouTube Music in the States 🇺🇸



all the info: https://t.co/2qIKHDbTzM

tips for podcast creators: https://t.co/yMW1ADyapZ pic.twitter.com/sqnGTZ52pm