YouTube Music Şarkı Önerisi Özelliği Geldi

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital müzik platformu YouTube Music, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Popüler dijital müzik platformu yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. YouTube Music hizmeti sahip olduğu şarkı önerisi özelliği sayesinde kullanıcılara şarkı önerisinde bulunabilecek. YouTube Music şarkı önerisi özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

YouTube Music Şarkı Önerisi Özelliği Neler Sunuyor?

Günümüzde en popüler dijital müzik platformları arasında yer almayı başaran YouTube Music, 2015 yılında kullanıma sunuldu. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan popüler dijital müzik platformu YouTube Music'te kullanıcılar oynatma listesi oluşturabiliyor, reklamsız ve kesintisiz müzik deneyimi elde edebiliyor.

Play Müzik hizmetini sonlandıracak olan Google, YouTube Music'e odaklanmış durumda. YouTube Music yeni özellik sayesinde kullanıcılara 7 adete kadar şarkı önerecek. Şarkı önerisine oynatma listesi sayfasından ulaşabilirsiniz. Daha fazla şarkı önerisi görmek isteyen kullanıcılar "Yenile" butonuna dokunabilir. Şarkı önerisi, kullanıcının oynatma listesinde mevcut şarkılar ve dinleme geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşiyor.

Popüler dijital müzik platformuna eklenecek yeni özellik sayesinde yeni şarkılar keşfedebilecek ve hızlı ve pratik bir şekilde oynatma listesine yeni şarkılar ekleyebileceksiniz. Diğer kullanıcılar, herkese açık bir şekilde oluşturduğunuz oynatma listesini görebilir, siz de diğer kullanıcıların herkese açık şekilde oluşturduğu oynatma listesine göz atabilirsiniz. Kısa süre önce eklenen diğer bir özellik ise arkadaşlarınız ile birlikte oynatma listesi oluşturabilmenize olanak sağlıyor. Oynatma listesi sayfası üzerinden arkadaşınız ile birlikte pratik bir şekilde oynatma listesi hazırlayabilirsiniz.

Google, Spotify, Apple Music ve Deezer gibi popüler dijital müzik hizmetleri ile rekabet edebilmek için YouTube Music platformuna yeni özellikler sunuyor. YouTube Music'e gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şarkı önerisi özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.