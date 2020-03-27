YouTube Music Şarkı Sözleriyle Güncelleniyor

Herkesin merakla beklediği YouTube Music, Android ve iOS sürümlerine şarkı sözü desteği getiren yeni bir güncellemeyle karşımızda. Birçok kişi mobil cihazlarında müzik dinlerken, şarkı sözlerini uygulama içinde görme imkanına kavuştu.

Oynatıcı ekranının sol tarafındaki "i" butonuna dokunarak şarkı sözlerini açmak artık mümkün. Şarkı sözleri, müzik ekranının alt kısmında ortaya çıkacak. Ancak, uygulama özellikle yeni şarkılar için şarkı sözlerini göstermeyecek.

YouTube Music güncelleme detayları

Diğer platformar da bazı şarkılarda, şarkı sözlerini müzikle senkronize şekilde gösterme imkanı sunuyor. Fakat YouTube Music'te şarkı sözleri ekranda durağan şekilde görülecek.

Kullanıcılar şarkı dinlerken şarkı sözlerini takip etmek için kaydırma yapacak. Platform, şarkı sözlerinin LyricFind aracılığıyla günlük olarak güncellendiğini söyledi fakat desteklenmeyen şarkılar için şarkı sözlerinin gelmesinin ne kadar süreceği net değil.

YouTube Music'in web sürümünde şarkı sözleri özelliği ne yazık ki desteklenmiyor. YouTube, bu özellik üzerinde aktif olarak çalıştığını ifade etti. Sizce YouTube tarafından geliştirilen bu yeni özellik kullanıcıları memnun edebilecek mi?