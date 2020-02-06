YouTube Music Şarkı Sözü (Lyrics) Özelliği Android'e Geldi

Android için YouTube Music güncellendi; Google kullanıcıların en çok istediği lyrics özelliğini uygulamaya eklendi. Müzik dinleme platformunda artık şarkı sözleri görüntülenebiliyor. YouTube Music lyrics (şarkı sözü) özelliği detayları haberimizde.

Google, geçtiğimiz günlerde YouTube Music’in premium abone sayısının 20 milyona ulaştığını duyurmuştu. Spotify, Apple Music kadar kullanılmayan dijital müzik dinleme/indirme platformuna beklenen özellik nihayet geldi. Şarkı sözleri (Lyrics) özelliği eklendi.

İlk olarak YouTube Music Android uygulaması güncellendi, artık şarkı sözleri görülebiliyor. Şarkı sözleri, videonun içinde/gömülü olarak değil ayrı olarak gösteriliyor. Şarkı isminin solundaki bilgi simgesine dokunulduğunda şarkı sözleri çıkıyor. Premium olmayan kullanıcılar da şarkı sözlerini görebiliyor ancak tüm videolarda yok. Çoğu lisanslı şarkının şarkı sözü var, bazı şarkılar hit olmasına rağmen şarkı sözü içermiyor. Bazı video kliplerde şarkı sözü olmasına rağmen şarkı sürümünde sözler çıkmıyor. Aslında şarkı sözü özelliği sunan diğer müzik servislerine baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Bazı şarkılar hit olsa bile şarkı sözü içermiyor.

YouTube Music şarkı sözü (lyrics) özelliği şu an için Android’de (sürüm 3.51) mevcut. iOS’e ne zaman geleceği bilinmiyor.