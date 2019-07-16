Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz yıl tanıttığı dijital müzik servisi YouTube Music’i Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Peki, YouTube Music kullanıcılara neler vadediyor? Bu ve daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Spotify ve Apple Music gibi streaming müzik platformları, kullanıcıların müzik dinleme deneyimlerini radikal bir şekilde değiştirdi. Artık elimizin altında milyonlar şarkı bulunuyor. Ve tüm bu şarkıları telefonumuza indirmek yerine, internete bağlanarak dinleyebiliyoruz.

Yukardaki iki servisin kıyasıya rakabet içinde olduğu sektör, geçtiğimiz sene yeni bir oyuncu daha kazanmıştı: YouTube Music. ABD’li şirketin ilk etapta sayılı ülkede kullanıma sunduğu uygulama, çok yakın bir zamanda ülkemizde boy göstermeye başlayacak.

YouTube Music, diğer dijital müzik platformları ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Google Assistant ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan servis, kullanıcı deneyimi anlamında müşterilerine iyi bir alternatif sunmak istiyor.

Google Assistant yardımıyla kullanıcıların beğenilerine, müzik dinleme alışkanlıklarına ve hatta konumlarına göre yeni şarkılar önerecek olan platform, ücretsiz olarak kullanılabilecek. Fakat uygulamada tıpkı Spotify’da olduğu gibi premium abonelik seçeneği de bulunuyor.

Pek çok yeniliği bünyesinde barındıran platformun reklamsız ve kesintisiz müzik keyfi sunan 'YouTube Music Premium' versiyonu, geçtiğimiz yıl 9,90 dolardan hizmete sunulmuştu.

Peki, YouTube Music Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacak? Geçtiğimiz yıldan beri merak edilen bu sorunun cevabı nihayet belli oldu.

YouTube, 23 Temmuz’da İstanbul’da özel bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinlikte YouTube Music hakkında tüm detaylar gün yüzüne çıkmış olacak. Lansman ile ilgili bilgilerden anbean haberdar olmak istiyorsanız, bizleri takip etmeye devam edin.