YouTube Music ve YouTube Premium Abone Sayısı 20 Milyona Ulaştı

Alphabet, 2019 dördüncü çeyrek kazançlarını açıklarken, YouTube Premium ve YouTube Music servislerinin abone sayısını da paylaştı.

Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai, YouTube Music ve Premium’a kayıtlı abone sayısını paylaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Bloomberg, YouTube Music tanıtıldıktan bir yıl sonra 15 milyon aboneye ulaştığını bildirmişti. Şimdi Hem YouTube Music Premium hem de YouTube Premium 20 milyon aboneye sahip.

Reklamsız çalma, arka planda dinleme, çevrimdışı indirme özellikleri sunan YouTube Music Premium, aylık 13.99 TL. 3 TL daha fazla fiyat etiketi olan YouTube Premium, tüm video içeriğine erişme sunuyor. Kıyaslamak gerekirse, Apple Music 2019’un ortasından itibaren 60 milyon aboneye sahip. Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Spotify, 113 milyon aboneyle lider konumunda.

Ülkemizde hizmet vermeyen YouTube TV’nin de abone sayısı paylaşıldı. Geçtiğimiz Mart ayında YouTube TV’ye abone olan kullanıcı sayısı 1 milyondu. Yaklaşık bir yıl sonra 2 milyona ulaştı. Bu artışın sebebi spor etkinlikleri. PlayStation Vue’nun geçen ay kapatılmasıyla da kullanıcılar YouTube TV platformuna geldi. 70’in üzerinde kanal içeren platformun aylık fiyatı 49.99 Dolar.

Pichahi ayrıca bu abonelikler ve diğer reklam dışı gelirler için yıllık 3 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi. YouTube Premium abone sayısına ek olarak Google ilk kez 2019’da YouTube reklam gelirini 15.15 milyar dolara çıkardı. 2018 yılında bu rakam 11.16 milyar idi.