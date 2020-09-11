YouTube Müzik Uygulaması 500 Milyon İndirmeye Ulaştı!

Çok sevilen, tutulan bir müzik akış servisini değiştirmek zor bir iş ancak YouTube Music, şu anda Google Play Store’da 500 milyon indirmeye ulaştı. Google Play Music’in yerini alan YouTube Müzik, nasıl bu kadar popüler oldu?

YouTube Müzik İndirmeleri Daha da Artacak

Google Play Müzik yakında Google’ın son bulan uygulamaları arasına katılacak. YouTube Music, yeni çıkacak Android cihazlarda Google Play Music’in yerini alacak. Bunun da ötesinde, -Android Police’e göre- uygulama, Android 10 ve üzeri sürümlerde çalışan tüm cihazlarda önceden yüklü geliyor. Bu, şüphesiz 2018’de resmi olarak duyurulan YouTube Music’in indirme ve yükleme sayılarını artırdı. Geniş Google Play Müzik kitaplığına sahip olan kullanıcıların önümüzdeki hafta içerisinde zorunlu olarak YouTube Music’e geçiş yapmalarıyla birlikte bu sayı daha da artacak.

YouTube Music indirmelerinin ve yüklemelerinin daha da artacağı göz önüne alındığında, umarız yakın bir zamanda eski servisle aynı deneyimi yaşatır. Belki Google, YouTube Music’i uzun vadede daha iyi hale getirmek için bazı güzel yeni şeyler bile yapabilir; sadece beklememiz ve bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerekecek.