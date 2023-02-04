YouTube Müzik Çalışanları Grevde: Google Çalışanları Reddediyor!

Alphabet İşçi Sendikası'na (AWU) göre YouTube Music'te çalışan 40'tan fazla taşeron işçi greve gidiyor. Bu Google'da bir ilk.

Eylem, işçilerin birçoğunun yapamayacaklarını söylediği, önümüzdeki hafta yüz yüze çalışmaya dönme emrine yanıt olarak gerçekleştiriliyor. AWU'nun basın açıklamasına göre işçiler "adil, esnek ve işçilerin güvenlik ve geçim kaynaklarını tehdit etmeyen" bir işe dönüş politikası talep ediyorlar.

İşçiler, Google ve YouTube'un ana şirketi Alphabet'in bir taşeronu olan Cognizant aracılığıyla YouTube Müzik İçeriği Operasyonları ekibinin bir parçası. AWU'nun daha önce yaptığı basın açıklamasına göre bu işçilerin görevleri, platform için "müzik içeriğinin mevcut ve onaylı olmasını sağlamak".

YouTube Müzik Çalışanları Şirketin Çalışma Koşullarını Kabul Etmiyor

İşe dönüş planına yapılan itirazlar ücret ve uygunluk konularından kaynaklanıyor. AWU'ya göre işçilere saatte 19 dolar gibi düşük bir ücret ödeniyor ve bu da Austin, TX'deki bir ofis yerine uzaktan çalışırken ödemek zorunda olmadıkları yol masrafı ve çocuk bakımı gibi masraflarını karşılamalarını zorlaştırıyor.

Adı açıklanmayan bir sözcünün Engadget'a yaptığı açıklamada, ofise dönüş politikasının "Aralık 2021'den bu yana çalışanlara defalarca iletildiğini" ve "ofis içi pozisyonları kabul ettiklerini ve ekibin Austin merkezli fiziksel bir yerde birlikte çalışacağını anlayarak" işi aldıklarını söyledi. Bloomberg'e göre Google bu haber için kayıtlara geçen bir yorumda bulunmadı ancak şirket Ulusal Çalışma İlişkileri kuruluna işçileri kendi çalışanları olarak görmediğini söyledi.

Google'da daha önce de örgütlü işçi eylemleri olmuştu. 2018 yılında on binlerce işçi Google'ın cinsel tacizi ele alış biçimini protesto etmek için greve gitmiş ve Android'in kurucu ortağı Andy Rubin'e cinsel tacizle suçlanmasının ardından 90 milyon dolar tazminat ödediğine dair haberlerin de etkisiyle eylemlerini sürdürmüştü.