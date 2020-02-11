YouTube Müzik'e Şarkı Yükleme Özelliği Geliyor

YouTube Müzik’in en büyük eksikliklerinden bir tanesinin, kullanıcıların platforma kendi şarkılarını yükleyememesi olduğu düşünülüyor. Bu özelliğin Google Play Müzik’te yer almasına rağmen YouTube Müzik’te yer almamasının Play Müzik'ten YouTube Müzik'e geçişi zorlaştıracağı öngörülüyor. Ancak dedikodulara göre Google, bu özelliği kapalı beta testi ile test ederek hayata geçirmeyi planlıyor.

Google'ın şimdilerde YouTube Müzik’te kullanıcıların hem kendi müzik dosyalarını yükleyebilmesi hem de bu müzikleri Youtube Müzik kütüphanelerindeki müzikler ile birlikte kullanabilmelerini test ettiği konuşuluyor. Bu sayede kullanıcılar, YouTube Müzik’te bulamadıkları müzikleri dinleyebilecek.

Google'ın 2019 yılı içerisinde Play Müzik kullanıcılarını YouTube Müzik’e geçirmeyi planladığı konuşuluyordu. 2020'ye girdiğimiz halde Google Play Müzik'in hala aktif bir şekilde kullanıldığını görsek de Google'ın YouTube Müzik için test ettiği özelliğin sebebinin bu geçişi kolaylaştırmak olduğu düşünülüyor. Play Müzik kullanıcıları uygulamadan memnun oldukları için Google, YouTube Müzik’te aynı özellikleri sağlayarak kullanıcıları çekmeyi hedefliyor olabilir. Ancak bu değişiklikler kolayca yapılamadığı için kullanıcılar hala iki platformdan da müzik dinleyebiliyor.

Google, müzikseverleri YouTube Müzik'e çekmeyi hedeflese de kullanıcıların müziklerini bu platforma aktaramamaları gibi nedenler yüzünden henüz bu mümkün değil gibi görünüyor. Google'ın YouTube Müzik için getireceği yeni özellikler olup olmayacağını zamanla göreceğiz.